Membro del Cda vende 20.000 azioni Brunello Cucinelli

Giovanna Manfredi (Fundita srl) ha incassato un milione e 750mila euro. Poi il titolo ha continuato a salire a Piazza Affari

Ha venduto 20.000 azioni Brunello Cucinelli al prezzo medio di 87,50 euro. Nella giornata di venerdì 26 gennaio, secondo quanto comunicato da un internal dealing di Borsa Spa riportato da Milano Finanza, Giovanna Manfredi ha incassato un milione e 750mila euro. Quel giorno le quotazioni a Piazza Affari si sono chiuse con il titolo Brunello Cucinelli a quota 91,10, con un consistente rimbalzo rispetto agli 85,70 euro del giorno precedente e vicino a quello che sino a quel momento era il valore massimo nell’ultimo anno (92,65) toccato il 14 aprile 2023. Anche se poi, dopo quella vendita, il titolo Brunello Cucinelli è continuato a salire, fino alla quotazione di 93,60 della chiusura di venerdì 2 febbraio (+0,97% in un giorno).

Ma al di là dell’entità e di quanto realizzato, quella avvenuta il 26 gennaio, con diverse operazioni di mercato attraverso la srl di cui è amministratore unico, non si è trattato di una vendita qualunque per le azioni della casa di moda umbra. Giovanna Manfredi è infatti dal giugno del 2011 membro del Consiglio di amministrazione della Brunello Cucinelli Spa.

Chi è Giovanna Manfredi

Stilista, socio e amministratore unico di Fundita, Giovanna Manfredi è entrata nel mondo della moda nel 1985 aprendo un proprio atelier di capi su misura in via del Babbuino a Roma. E’ appena 24enne. Due anni dopo realizza la sua prima collezione di prêt-à-porter con il marchio Le Manfredi, prodotto interamente in Umbria e distribuito in tutta Italia. La conoscenza e la collaborazione con Brunello Cucinelli la portano a specializzarsi nel mercato di gonne e pantaloni di alta qualità, con il marchio Gunex. Che nel 2011 viene incorporato nella Brunello Cucinelli Spa. Entrando così pienamente nello staff della casa di Solomeo, di cui Giovanna Manfredi diventa responsabile dello sviluppo creativo delle collezioni donna e bambino, dirigendo un team di designer, modellisti e sarte a Roma.

I dati Brunello Cucinelli 2023

Dopo l’esame dei dati preliminari della gestione 2023 comunicato dal Cda lo scorso 8 gennaio (con ricavi record pari a 1.139,5 milioni di euro), il 14 marzo saranno pubblicati i conti del gruppo Brunello Cucinelli relativi all’anno appena passato.