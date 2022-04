Melasecche incontra Stirati, il punto sul futuro di strade e trasporti - Tuttoggi

L’assessore regionale a Palazzo Pretorio, presenti anche gli assessori eugubini Morelli e Piergentili | Sul tavolo tantissimi temi: dalla situazione viaria, alla ferrovia, dal trasporto pubblico alla sentieristica e piste ciclabili

Dalla situazione di sentieristica e piste ciclabili a quella dei trasporti su gomma, ferro e mezzi elettrici, dai collegamenti con l’aeroporto “San Francesco di Assisi” alla situazione della Contessa.

Sono stati davvero tanti i temi sul tavolo dell’incontro tenutosi a Palazzo Pretorio, nei giorni scorsi, tra Enrico Melasecche, assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, il sindaco di Gubbio Filippo Stirati, l’assessore ai Lavori Pubblici Valerio Piergentili e l’assessore al Bilancio Marco Morelli, durante il quale è stato fatto il punto sulle operazioni concluse e quelle ancora da attivare riguardo alla situazione dei trasporti e della condizione stradale dell’eugubino (e non solo).

Sentieristica

Primo punto all’ordine della discussione è stato il Sentiero Francescano e la sentieristica in generale, con le nuove ciclabili e la necessità di provvedere sia ad una segnaletica omogenea sia ad una mappa che intersechi entrambi, facendo rete con tutti i Comuni interessati dai treni della Ferrovia Centrale Umbra.

Trasporti pubblici

Secondo punto della discussione quello relativo ai trasporti pubblici, per i quali il sindaco ha sottolineato all’assessore come l’area interna stia attivando tutta una serie di risorse economiche per i collegamenti con Urbino – anche in vista delle celebrazioni per l’anno dedicato a Federico da Montefeltro – fabrianese e aeroporto di Sant’Egidio. “Queste risorse, però – ha spiegato Stirati – sono sufficienti a partire, e basteranno per un paio di anni: andrebbero stabilizzate e fatte diventare concreta disponibilità”.

Melasecche ha spiegato che tra qualche mese verrà discusso il Piano di bacino, in vista della gara per la gestione del TPL in Umbria: “Nel Piano andranno definiti con attenzione i parametri relativi alle proporzioni tra il numero di corse e il numero di utenze dei vari Comuni. A breve inizieremo gli incontri con i sindaci. In questo senso puntiamo sicuramente a innovare l’offerta, con bus più piccoli e magari corse a chiamata, utili per continuare a garantire un servizio importante contenendo però costi e sperperi di denaro pubblico”.

“Da Nocera Umbra a Montone in autobus servono 2 giorni di viaggio”

Stirati e gli assessori Piergentili e Morelli hanno a più riprese sostenuto l’importanza del trasporto pubblico in un territorio come quello eugubino: “Solo con questo tipo di servizio possiamo risolvere tutta una serie di problemi relativi alla nostra posizione geografica. Oggi come oggi, guardando all’area interna, per andare da Nocera Umbra a Montone con un autobus servono due giorni di viaggio. Non è certamente una situazione accettabile”.

Melasecche ha spiegato al primo cittadino come “i fondi del Pnrr puntino esclusivamente sul ferro, escludendo interventi stradali, ciò nonostante stiamo comunque lavorando come Regione Umbria sul fronte strade per la E78, per il nodo di Perugia e la ripresa, dopo nuova gara, della Mocaiana-Pietralunga, su cui abbiamo in questi due anni sollecitato sempre l’Anas affinchè venga portato a soluzione il problema”.

La Contessa

Gli amministratori eugubini hanno sollecitato Melasecche ad una particolare attenzione anche rispetto alla situazione della Contessa, dove Anas ha annunciato l’inizio di nuovi, importanti lavori. Il sindaco ha richiamato “un progetto di fattibilità finanziato a suo tempo dalla Fondazione Cassa di Risparmio, col quale si prevedeva un tracciato alternativo rispetto a quello esistente, che non sarebbe male recuperare alla luce delle reiterate manutenzioni negli anni”.

Stirati, Piergentili e Morelli hanno altresì evidenziato la necessità di assicurare comunque una strada alternativa, magari per il solo traffico locale, in occasione degli ulteriori interventi prospettati sulla galleria della Contessa, individuandola nella strada comunale sottostante a quella attuale, che necessita di interventi di manutenzione straordinaria. Anche la situazione della Perugia-Ancona è stata messa sotto la lente, con i numerosi lavori e tratti a corsia unica. Su questa l’assessore Melasecche ha assicurato che i lavori sono ormai iniziati e procedono “alacremente“.

L’idea App per il trasporto diretta Gubbio-aeroporto

Ultimo punto in discussione la proposta dell’assessore Morelli: la richiesta di un coinvolgimento di Regione e aeroporto San Francesco di Assisi, di una App attraverso la quale poter beneficiare di un trasporto diretto verso Gubbio dall’aeroporto di Perugia, utile a tutti i turisti che arrivano a Sant’Egidio e che potrebbero in questo modo avere una modalità veloce e comoda per arrivare nella Città dei Ceri in tempi rapidi. Su questo punto l’assessore regionale ha mostrato interesse dichiarando che farà approfondire il tema dagli uffici tecnici.

Trofeo Fagioli

Infine sulla necessità di affrontare la riqualificazione in sicurezza della strada ex regionale in cui si svolge annualmente il Trofeo Fagioli, la nota cronoscalata valida come prova per il Campionato italiano di velocità in montagna, si è concordata la possibilità di una serie di interventi su guardrail e fondo stradale, per consentire di inserire la gara a livello europeo e incrementare così il turismo sportivo di nicchia.