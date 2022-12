Medico minacciato e picchiato, rapinato a casa e poi portato al bancomat: arrestato 35enne - Tuttoggi

Terribile esperienza per un medico di San Gemini, rapinato sotto la minaccia di un coltello prima fuori dal bar, poi in casa ed al bancomat

Sotto la minaccia di un coltello e poi picchiato più volte, un medico di San Gemini è stato rapinato da un giovane del posto.

Ora quell’uomo, un 35enne, è finito in carcere per rapina aggravata e lesioni personali. Ieri pomeriggio, infatti, i carabinieri della stazione di San Gemini e quelli della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Terni nei confronti del giovane, R.S. le sue iniziali, italiano e già noto alle forze dell’ordine.