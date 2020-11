Media Valle, contagi Covid in calo: funziona il modello di tracciamento

Covid, contagi in calo in tutto il comprensorio della Media Valle del Tevere. Dove in due settimane di lavoro si è arrivati ad un quasi totale tracciamento dei contatti dei positivi, grazie alla sinergia tra Comune di Todi, Usl 1 e Protezione civile.

A Todi 11 persone guarite fanno scendere a 157 il numero degli attualmente contagiati. Sette i ricoverati, nessuno dei quali in terapia intensiva.

Dieci guariti e un solo nuovo contagiato fanno scendere a 158 il numero dei positivi a Marsciano, dove sono 8 i pazienti Covid ricoverati.

Due guariti a Collazzone (dove i positivi scendono a 37) e quattro a Deruta, dove c’è un positivo (scendono a 81 i casi totali). Casi stabili a Fratta Todina (23), a Montecastello di Vibio scendono a 10, mentre a Massa Martana due guarigioni portano a 36 il numero dei positivi. A San Venanzo i casi totali scendono a 19.

Peppucci plaude al tracciamento: un modello

Il consigliere regionale della Lega, Francesca Peppucci, plaude alla sinergia, attivata tra Comune di Todi, Usl Umbria 1 e Protezione civile per implementare le operazioni di tracciamento dei contatti dei positivi. Un modello, auspica, per altri territori regionali.

“L’importante strategia attivata dall’Amministrazione comunale tuderte, nelle figure del sindaco e del vicesindaco, con i responsabili del distretto sanitario competente, sta dando i suoi frutti – spiega Peppucci – In circa due settimane sono state effettuate oltre 3mila telefonate partendo dai cittadini risultati positivi, per conoscere le persone con cui hanno avuto contatti e

arrivare all’identificazione di soggetti a rischio contagio e all’isolamento di eventuali casi. Un’operazione fondamentale per arginare la pressione sulle strutture ospedaliere umbre, resa possibile grazie al lavoro di un team creato appositamente e formato da due dipendenti del Comune di Todi, otto persone del servizio civile e tre volontari della Protezione civile”.

L’ospedale di Pantalla

All’ospedale di Pantalla, pronto ad accogliere fino a 90 pazienti Covid (di cui 10 che necessità di terapia sub intensiva) attualmente i ricoverati sono 36.