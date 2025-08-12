Medaglia d'oro per l'umbra Castellani, il plauso della Atletica Arcs Cus Perugia - Tuttoggi.info

Si sono conclusi domenica a Tampere, Finlandia, i Campionati Europei Under 20 di atletica leggera: tra i convocati in nazionale c’erano tre atlete dell’Atletica Arcs Cus Perugia, Federica Borromini, Caterina Caligiana e Margherita Castellani. E proprio nell’ultima giornata di gare da Margherita è arrivata in Umbria, insieme al titolo europeo, la medaglia più pesante, quella d’oro conquistata con la staffetta 4×100, con un grande tempo finale di 43.27 nuovo record italiano che frantuma il precedente.

La Castellani ha corso una strepitosa terza frazione in curva, coperta in 10.93, ed ha lanciato sul rettilineo finale Kelly Doualla, la quindicenne neo campionessa europea under 20 dei 100 metri a Tampere, che con una superba frazione corsa in 10.30, ha concluso vittoriosamente il lavoro perfetto fatto dalle compagne fino a quel momento.

Il quartetto azzurro neo campione d’Europa Under 20 era composto da Alice Pagliarini in prima frazione, corsa in 11.67 che ha poi passato il testimone a Elisa Valensin che ha coperto il tratto in rettilineo in 10.82, poi come detto passaggio di testimone a Margherita Castellani e quindi a Kelly Doualla. Alle spalle delle azzurre secondo posto e argento per la Gran Bretagna, che partiva con i favori del pronostico, in 43.98 e bronzo per la Polonia che ha realizzato 44.07 nuovo record nazionale. Per Margherita Castellani una grande gioia, una sorta di rivincita dopo l’eliminazione in semifinale sui 200 metri, che fa seguito al successo sempre in maglia azzurra di poche settimane fa al Festival Olimpico di Skopie dove ha dominato i 200 metri in 23.23 suo primato personale. Federica Borromini era in gara nella finale dei 3000 metri: la diciannovenne ha chiuso al 15esimo posto con un tempo di 9:33.40 che rappresenta il suo nuovo record personale sulla distanza con passaggi intermedi di 3.11 al primo chilometro e 6.25 al secondo. Caterina Caligiana invece non ce l’ha fatta a superare le batterie degli 800 metri chiudendo al sesto posto con il tempo di 2:10.79. Ma al di là del risultato per tutte è stata una esperienza di valore immenso che va ad aggiungersi ai tanti ottimi risultati conseguiti fin ad oggi in questo anno agonistico.