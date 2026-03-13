 Maxi furto in laboratorio tessile, spaccata con furgone e via bloccata con 2 minibus - Tuttoggi.info
Maxi furto in laboratorio tessile, spaccata con furgone e via bloccata con 2 minibus

Davide Baccarini

Maxi furto in laboratorio tessile, spaccata con furgone e via bloccata con 2 minibus

Il colpo nella zona industriale di Padule (Gubbio). Ripulito un laboratorio tessile di una nota azienda facente parte del gruppo Cucinelli, il bottino ammonterebbe a circa un milione di euro
Ven, 13/03/2026 - 13:21

Maxi furto, nella notte appena trascorsa, nella zona industriale di Padule (Gubbio). Una banda di ignoti ladri “professionisti”, intorno alle 3.30, ha infatti ripulito un laboratorio tessile di una nota azienda facente parte del gruppo Cucinelli.

I malviventi, da quanto emerge, avrebbero sfondato la vetrina con un furgone, per poi asportare costosi capi di abbigliamento – sembrerebbe oltre 150 giacche firmate – per un valore complessivo che si aggirerebbe sul milione di euro.

Per agire indisturbati e garantirsi la fuga i ladri hanno addirittura bloccato via Valdarno con due minibus precedentemente rubati da un deposito poco lontano. Il commando avrebbe perfino neutralizzato gli allarmi con dei congegni elettronici.

Sul posto sono intervenuti carabinieri di Gubbio per le indagini del caso. La caccia ai ladri è stata estesa anche oltre l’Umbria. Si stanno vagliando tutti i filmati delle telecamere di videosorveglianza, dove si vedrebbero i malviventi con guanti e passamontagna.

