Maxi furto di salami e prosciutti in azienda agricola, rubati 3 quintali di prodotti - Tuttoggi

Circa tre quintali di prosciutti, salami e altri insaccati. Questo il consistente bottino rubato da una nota azienda agricola in località Fontanelle (Gubbio), nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 dicembre.

La scoperta è stata fatta la mattina successiva al colpo da uno dei due fratelli proprietari dell’impresa, che ha immediatamente denunciato il fatto ai carabinieri.

I ladri, col favore delle tenebre, hanno forzato la porta del locale in cui avviene la lavorazione e conservazione dei prodotti suini, ripulendo tutti i ganci dov’erano appesi i numerosi salami e prosciutti per la stagionatura. La fuga è poi avvenuta – di sicuro – con un mezzo molto più grande di un’auto.

Non è stato ancora quantificato il danno economico subito ma i proprietari ci tengono a mettere in guardia le altre aziende, perché pur essendo questo il primo grande furto subito in 50 anni di lavoro, potrebbe senz’altro ripetersi un altro colpo a distanza di giorni.