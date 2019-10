Max Pezzali domenica a Spoleto, video del nuovo singolo con gli attori di Don Matteo

Da un set all’altro, i luoghi della fiction “Don Matteo” ed altre parti di Spoleto finiscono al centro di altre registrazioni. Ha scelto infatti la città ducale, e la collaborazione di alcuni attori della serie tv con protagonista da 12 stagioni Terence Hill nei panni del prete in bicicletta, il cantante Max Pezzali. L’ex 883, infatti, ha deciso di girare qui il video del suo nuovo singolo, che fa parte del nuovo album che uscirà nei prossimi mesi.

Le riprese sono in programma oggi e domani, con lo stesso Max Pezzali che sarà a Spoleto domani. Tra i protagonisti del video ci saranno appunto alcuni degli attori di Don Matteo 12, anche se probabilmente non Terence Hill e Nino Frassica. Una collaborazione tra produzioni di cui beneficerà la città di Spoleto, con quella che si prospetta come un’altra iniziativa promozionale e di visibilità utile ai fini turistici.

Nel videoclip finiranno infatti i principali luoghi della città. Le riprese saranno in piazza Duomo, al Giro della Rocca, in via Saffi, in piazza del Mercato e lungo le scale mobili della Ponzianina. Per l’amministrazione comunale non ci saranno costi ma solo un ritorno d’immagine e quindi è prevista la massima disponibilità. Per questo sono state emanate nelle ultime ore due ordinanze che regolamentano la circolazione veicolare e la sosta.

In particolare, in Piazza del Mercato, Via Saffi e Via del Municipio è vietata la circolazione a tutti i veicoli (eccetto i veicoli della produzione, dei residenti, dei mezzi di soccorso e del bus elettrico) dalle ore 15.30 alle ore 20.00 dei giorni 26 e 27 ottobre. Nelle vie e piazze interessate potrà essere temporaneamente sospesa la circolazione pedonale per esigenze connesse alle riprese video.

In Via Brignone (altezza intersezione con Via Arco di Druso e Via Monterone) è vietata saltuariamente la circolazione a tutti i veicoli (eccetto i mezzi della produzione, dei mezzi di soccorso e del bus elettrico) dalle ore 15.30 alle ore 17.30 del giorni 26 ottobre. In Via Giro del Ponte (piazzale antistante la chiesa di San Pietro) è vietata la sosta veicolare (eccetto i mezzi della produzione) con rimozione forzata estesa a tutti i veicoli dalle ore 07.00 alle ore 10.30 del 27 ottobre 2019.

