Maurizio Tittarelli Rubboli nominato membro della ‘International Academy of Ceramics’

share

Il ceramista gualdese Maurizio Tittarelli Rubboli è stato appena nominato membro della International Academy of Ceramics, nella categoria “Artisti”. Nel 2019 soltanto due italiani sono stati ammessi, il sopracitato gualdese e Karin Putsch-Grassi, ceramista di origine tedesca operante in Toscana.

L’iter della domanda è piuttosto complesso, in quanto prevede una documentazione fornita dal candidato e tre lettere a sostegno della candidatura, redatte da parte di membri dell’Accademia. Una giuria internazionale composta da tredici personalità accademiche ha poi analizzato la domanda, prima individualmente e poi collegialmente.

L’organizzazione AIC ha sede a Ginevra e raccoglie le principali esperienze artistiche ceramiche del mondo con lo scopo di creare una rete di contatti che possa renderle comuni e fruibili a tutti. Maurizio Tittarelli Rubboli è il primo umbro a far parte di questo importante organismo internazionale e parteciperà al congresso del 2020 che si terrà in Finlandia. Come ultimo erede della tradizione ceramica ultracentenaria della manifattura Rubboli di Gualdo Tadino, come presidente dell’omonima associazione culturale e come conservatore del Museo Rubboli, la sua appartenenza alla International Academy of Ceramics assume una valenza importante anche come promozione della città di Gualdo Tadino e delle sue tradizioni artistiche e artigianali.

share

Stampa