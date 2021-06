Maura Franquillo eletta segretaria del Pd di Foligno

"Vogliamo una politica chiara, critica e propositiva". Eletti i vertici dell'assemblea

Maura Franquillo eletta segretaria del Partito democratico di Foligno. Dopo la fase congressuale tenutasi nelle scorse settimane, l’Assemblea Comunale del Partito Democratico ha eletto Maura Franquillo segretaria del Partito Democratico di Foligno, ratificando, così, la scelta effettuata dal voto degli iscritti e delle iscritte.

I vertici dell’assemblea

L’Assemblea Comunale, che ha il compito di elaborare gli indirizzi politici, ha eletto inoltre come proprio presidente Carlo Fioretti, come tesoriere Alessandro D’Ingecco e come vice segretario Leonardo Favilli. Nei prossimi giorni saranno resi noti i nomi di chi farà parte della segreteria. Il Partito Democratico di Foligno, dopo una lunga fase di reggenza, ha degli organismi dirigenti democraticamente legittimati e pienamente rappresentativi.

“Una politica chiara, critica e propositiva”

“Siamo la prima forza di opposizione della città – dice la nuova segretaria dem – e per questo abbiamo il dovere di incarnare una politica che non sia solo alternativa a quella dell’attuale maggioranza, ma che sia chiara, critica e propositiva. Sentiamo la necessità di tornare ad ascoltare i bisogni della gente, la preoccupazione e le ansie per il futuro date dall’attuale situazione emergenziale che produrrà effetti ancora a lungo. Ci proponiamo di fare una politica coraggiosa che possa farsi carico sia dei bisogni sia delle aspettative delle persone e soprattutto di preparare un futuro sereno per i giovani“.

Il ruolo del Pd

“Dobbiamo rivendicare il ruolo centrale che il Partito democratico ha avuto da sempre nella nostra città. Sarà una nostra priorità creare un’alternativa concreta e seria rispetto a chi, in questi anni, sta rendendo Foligno una città irriconoscibile, non più accogliente ed inclusiva. Una città succube di una politica vuota e narcisistica,che reputa importanti le apparizioni social, le manifestazioni fini a se stesse, le feste e le luci per ogni occasione, mentre chi protesta per difendere il diritto alla salute e al lavoro viene emarginato e deriso, da chi, invece, dovrebbe essere in prima linea per la difesa dei diritti di TUTTI; da un sindaco dai tanti visi e dalle tante maschere. Abbiamo il compito di difendere la nostra città e farla uscire da un isolamento pericoloso frutto della miopia di chi l’amministra; basti pensare che nei progetti del PNRR Foligno è stata totalmente esclusa.

Dialogo con le associazioni

“Riprenderemo un dialogo costruttivo e proficuo anche con le tante associazioni, che rappresentano la ricchezza di Foligno, per costruire insieme un percorso che sappia riportare la nostra città ad una centralità culturale, sociale e lavorativa. Reputiamo un grande valore la coalizione e per questo lavoreremo per consolidarla e per aprirla alle migliori energie“.