Maturità, il 5% degli studenti umbri con la lode

Solo in Calabria e Puglia di più col massimo dei voti | Il ritorno dei due scritti agli esami non cambia di molto le valutazioni

Maturità, il 5% degli studenti umbri si è diplomato con la lode. Solo in Calabria (6,6%) e in Puglia (6,3%) hanno fatto meglio, in percentuale. La regione dove la percentuale minore ha raggiunto il massimo dei voti è la Lombardia (1,5%).

I dati in Umbria

Sui 16.510 studenti italiani che quest’anno hanno sostenuto gli esami di maturità diplomandosi con la lode, 349 sono umbri, appunto il 5% del totale. Lo scorso anno gli umbri da 100 e lode erano stati il 4,8% dei diplomati.