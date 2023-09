Mattia Trabalza vince il Premio Michele Cea 2023 con il video “Processo Creativo” - Tuttoggi.info

Il giovane folignate si unisce all'illustre elenco di artisti che hanno ricevuto questo importante riconoscimento internazionale

Mattia Trabalza, giovane artista originario di Foligno (Perugia), si è aggiudicato, lo scorso 9 settembre, l’ottava edizione del prestigioso Premio Michele Cea, destinato a giovani artisti emergenti sia italiani che stranieri. Il premio è stato istituito dalla Fondazione Michele Cea ETS e si è tenuto nell’ambito della manifestazione “Con la luce negli occhi” a Milano, presso lo Spazio “Ex Fornace” situato sui Navigli.

La vittoria di Trabalza

Il giovane talento ha conquistato il primo premio grazie al suo video intitolato “Processo Creativo”, ispirato al percorso di creazione artistica. L’opera ha riscosso plausi per la sua capacità di narrare il viaggio dell’artista nel dare vita a un’opera, mentre lascia un’impronta indelebile del suo passaggio nel mondo. Mattia Trabalza si è aggiudicato un montepremi di 3.000 euro, una scultura in vetro realizzata da Germano Caiano, una mostra personale e/o collettiva, e la pubblicazione sul mensile Arte (Editoriale Giorgio Mondadori-Cairo Editore) del mese di ottobre 2023, oltre alla segnalazione sul Catalogo di Arte Moderna 2024 (CAM 60 – Editoriale Giorgio Mondadori).

Gli altri finalisti

A posizionarsi al secondo e terzo posto sono stati rispettivamente l’artista russa Daria Zyablitseva con la scultura “La dormiente” e Giuseppe Ghiro, originario di Bari, con il quadro “Leggere la solitudine”. Entrambi riceveranno un premio in denaro e saranno segnalati sul Catalogo di Arte Moderna 2024.

Mattia Trabalza: un artista in ascesa

Nato nel 1996 a Foligno, Mattia Trabalza vive e lavora tra la sua città natale e Roma. Dopo aver conseguito un Diploma Triennale in Arti Multimediali e Tecnologiche presso l’Accademia di Belle Arti di Roma nel 2018, ha proseguito la sua formazione conseguendo un Diploma Magistrale nel 2021. Specializzato in fotografia e videomaking, Trabalza è noto per la sua abilità nel mescolare elementi di videoarte e manipolazioni digitali. La sua ricerca esplora temi come la gravità, il tempo e il surreale, attraverso un linguaggio ricco di simbolismi.

Un premio con una missione

Il Premio Michele Cea, alla sua ottava edizione, continua nella sua missione di dare visibilità e supporto economico a giovani artisti emergenti, in memoria di Michele Cea, giovane artista scomparso prematuramente. La Fondazione Michele Cea ETS, istituita dai genitori Lina Bavaro e Nicola Cea, rappresenta un punto di riferimento importante per gli artisti emergenti, offrendo loro opportunità attraverso pubblicazioni, mostre, borse di studio e questo annuale premio di riconoscimento.

Mattia Trabalza si unisce quindi all’illustre elenco di artisti che hanno ricevuto questo importante riconoscimento, segnando un passo significativo nella sua carriera e dando lustro all’eclettico panorama artistico italiano.

Foto fornite e concesse dall’artista Mattia Trabalza