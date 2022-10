Mattia Pasquetti in azzurro, il 16enne tifernate convocato al Raduno Nazionale Giovanile - Tuttoggi

“Sono molto contento di questo traguardo, una bella soddisfazione la convocazione a Tirrenia – ha dichiarato Mattia Pasquetti (nella foto al centro) – Comincerò questa stagione nel migliore dei modi, indossando la maglia azzurra, non potrebbe andare meglio. Mi alleno da 3 anni, la passione per il getto del peso è nata quasi per caso: mi sono avvicinato all’atletica proprio dopo il periodo di chiusure a causa del Covid, prima giocavo a calcio. Avevo voglia di rimettermi in gioco, mi sono trovato subito bene qua. L’Atletica Libertas è una seconda famiglia per me, fra atleti e tecnici siamo un grande gruppo”.

Soddisfatto anche il tecnico Lorenzo Campanelli (il terzo da sx nella foto): “La convocazione di Mattia Pasquetti ai Raduni Nazionali ci permette di avvicinarci, ancora una volta, all’atletica vera: siamo molto soddisfatti, questo è il frutto della stagione passata in cui Mattia ha dimostrato una crescita importante. Questo è gratificante e uno stimolo per tutti gli altri atleti. La presenza di atleti Libertas in nazionale ormai non è più una novità: da 20 anni abbiamo ragazzi convocati in nazionale azzurra. La convocazione di Pasquetti è un ulteriore conferma del lavoro che abbiamo dimostrato in questi anni”.

“La convocazione di Mattia Pasquetti per noi è stata una bella sorpresa – ha dichiarato il tecnico Paolo Tanzi (primo da sx nella foto) – Nonostante molto giovane, oltre ai suoi allenamenti e allo studio, Mattia si dedica anche ad aiutare noi tecnici nella gestione dei bambini più piccoli, una cosa molto bella. Oltre a questo, voglio ricordare la partecipazione di qualche settimana fa ai Campionati Cadetti di due nostri atleti, uno convocato per il salto con l’asta e uno per il lancio del peso: si sono comportati molto bene, soprattutto si sono divertiti, questa è la cosa più importante”.