Matrimonio spoletino per il consigliere Giacomo Cagnoli

Matrimonio spoletino per il consigliere comunale di Perugia Giacomo Cagnoli. L’esponente di Forza Italia ha coronato il sogno d’amore con la sua Ilaria nel Duomo di Spoleto, nella città del Festival.

Poi la festa nella splendida cornice della Rocca Albornoziana, con le foto di rito nel Cortile d’Onore. In mezzo a tanti amici, tra i quali molti esponenti di Forza Italia, come la coordinatrice regionale azzurra e deputata Catia Polidori, la senatrice Fiammetta Modena, la coordinatrice provinciale Laura Buco. E non poteva mancare il sindaco di Perugia, Andrea Romizi.

Ma per un giorno, le incombenti questioni politiche (tra le vicende cittadine, le strategie in vista delle regionali di ottobre e l’opposizione al neonato governo giallorosso) sono state messe da parte per festeggiare gli sposi Giacomo e Ilaria.

