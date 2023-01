Materiale edile, una caldaia e una vecchia bici | C'è di tutto nella discarica abusiva scoperta nei boschi - Tuttoggi

Una sorta di deposito non autorizzato di materiale edile è stato scoperto da un cittadino in località Pacella (Umbertide), rifiuti ingombranti sicuramente portati qui da un camion

Non è la prima volta che ai confini più estremi del Comune di Umbertide, in aree boschive, i cittadini segnalano una discarica abusiva piena dei rifiuti più impensabili.

Stavolta quello che ha trovato un umbertidese durante un passeggiata in località Pacella, a 50 metri dalla provinciale per Preggio, sembrerebbe quasi un deposito non autorizzato di materiale edilizio. In mezzo alla vegetazione sono stati infatti trovati accatastati centinaia di coppi di un tetto, assi di legno e altre attrezzature da cantiere, come telai da ponteggio per impalcature e tubi scarica detriti.