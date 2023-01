Masterchef alla Cascata di Terni, ecco come è andata - Foto - Tuttoggi

Masterchef fa tappa a Terni, nella cornice della Cascata delle Marmore. Ciriole alla ternana protagoniste insieme al pampepato

L’avventura degli aspiranti chef a MasterChef Italia settimana dopo settimana diventa sempre più imprevedibile: una serata che nasceva come “confortante”, avendo come colonna portante proprio il comfort food, si è rivelata insidiosa e ancor più tecnica. Mystery Box dedicata alle conserve, Invention Test con i supplì capolavoro dello chef Jacopo Mercuro, prova in esterna alla Cascata delle Marmore sul cibo della tradizione locale e Pressure Test sul “minestrone creativo” hanno riempito di ostacoli la via degli aspiranti chef, e sono stati fatali per Ivana, l’assistente parlamentare di 60 anni, romana, che ha dovuto slegare per sempre il grembiule di MasterChef Italia.

Masterchef al 3,4% di share

L’appuntamento con il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha totalizzato 794mila spettatori medi, in linea con la precedente stagione, con il 3.4% di share e il 72% di permanenza. Nel dettaglio, il primo episodio ha raggiunto 873mila spettatori medi e il 3,2% di share, con 1.200.021 contatti; a seguire, il secondo episodio di serata ha raggiunto 716mila spettatori medi, con il 3.6% di share e 999.454 contatti. Gli ascolti degli episodi della scorsa settimana, nei sette giorni, sono volati a 2 milioni 151 mila spettatori con quasi 2,8 milioni di contatti unici e una permanenza altissima, al 78%, in crescita del +11% rispetto alla scorsa stagione e in linea rispetto alla settimana precedente.