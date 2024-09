Masso precipita davanti al santuario, vigili del fuoco sul posto - Tuttoggi.info

Vigili del fuoco di Terni in azione per un masso staccatosi dalla montagna e precipitato davanti al santuario della Madonna degli Ulivi, in zona Borgo Rivo. I pompieri sono dunque intervenuti oggi presso il santuario per verificare la sicurezza del territorio che lo sovrasta, dopo che un masso di circa due metri cubi si è staccato dalla montagna piombando sul sacrato del complesso. Per fortuna in quel momento non erano presenti pellegrini e nessuno è dunque rimasto ferito.