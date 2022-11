Masso caduto, riaperta la strada 106 della Baucca

La messa in sicurezza dell’area ha consentito la riapertura al transito della strada provinciale. Il consigliere provinciale, delegato alla Viabilità Moreno Landrini ha espresso “soddisfazione per il rapido intervento da parte del Sevizio che si è messo subito all’opera per limitare al massimo il disagio riaprendo in tempi celeri la strada dopo aver rimosso il masso e ripristinata la rete sulla scarpata”.