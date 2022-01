Massa Martana piange la morte di Maurizio Boccolini - Tuttoggi

Grande cordoglio a Massa Martana per la morte di Maurizio Boccolini, presidente della Comunanza agraria di Colpetrazzo

A ricordarlo sono anche il sindaco Francesco Federici e l’intera amministrazione comunale.

“Abbiamo appreso con profondo dolore – hanno spiegato dal Comune – della scomparsa del nostro caro concittadino Maurizio Boccolini. Uomo giusto che si è sempre speso in prima linea per la sua famiglia e per la sua comunità. Di lui abbiamo apprezzato l’impegno e la passione in tutto quello che faceva, lo spirito di collaborazione e l’amore per i nostri Monti Martani che ha salvaguardato e promosso guidando per anni la Comunanza Agraria di Colpetrazzo.

Non da ultimo vogliamo ricordare anche il suo prezioso contributo alla realizzazione della nuova scuola di Colpetrazzo, un’opera nella quale credeva fortemente per lo sviluppo e il bene di tutta la collettività, in particolare per la frazione di Colpetrazzo in cui viveva.

Alla famiglia esprimiamo cordoglio e vicinanza”.