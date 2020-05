Mascherine per l’Oncologia: la donazione di Avanti tutta Onlus

Avanti tutta Onlus non si ferma e, anche in tempi di emergenza Covid19, prosegue il suo lavoro di supporto e vicinanza ai malati, ma anche ai medici e al personale sanitario. Ieri, così, sono state consegnate mille mascherine Ffp2 presso la Degenza e il Day Hospital dell’Oncologia dell’Ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Perugia e una stampante scanner. “Una donazione che ci riempie di orgoglio e che vuole testimoniare la nostra vicinanza ai medici e agli operatori sanitari che ogni giorno, soprattutto in questo periodo di emergenza Covid19, combattono per assicurare la nostra salute e la nostra sicurezza – spiega Federico Cenc idell’associazione – una donazione, soprattutto, che raccoglie e va incontro alle esigenze del personale sanitario”.