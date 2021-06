Mascherina all’aperto, a Norcia resta obbligatoria. Arriva l’Esercito per i vaccini

L'ordinanza sull'uso della mascherina all'aperto chiesta dal commissario all'emergenza Covid. Aumentano ancora i casi a Norcia

In Umbria, come in quasi tutta Italia, da lunedì 28 giugno non ci sarà più l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Ma Norcia farà eccezione.

Il sindaco Nicola Alemanno annuncia infatti una ordinanza che impone alla popolazione di continuare ad usare le mascherine sempre, fino a domenica 4 luglio.

Mascherina rimane obbligatoria, tasso positivi troppo alto

Un provvedimento sollecitato dal commissario regionale all’emergenza Covid, Massimo D’Angelo, alla luce del tasso di positivi nel territorio comunale.

I casi di Coronavirus a Norcia infatti continuano ad aumentare, dopo il focolaio dei giorni scorsi ed i numerosi tamponi effettuati. Secondo la dashboard della Regione Umbria, infatti, sono 37 alla data di domenica 27 giugno i positivi al Covid-19. Nel giro di una decina di giorni, i casi sono passati da appena 2 a quasi quaranta. Una situazione che, se in numeri assoluti non sembrerebbe rilevante, fa però schizzare la percentuale di positivi in rapporto alla popolazione. L’incidenza settimanale è infatti di oltre 200 su 100mila abitanti. Da qui appunto la decisione di essere più prudenti ed emettere una ordinanza specifica sull’obbligo di indossare la mascherina all’aperto.

Vaccinazioni con l’Esercito anche a Norcia

E proprio mentre la situazione dei contagi a Norcia è in controtendenza rispetto al resto dell’Umbria, finalmente inizieranno anche qui le vaccinazioni a tappeto a cura dell’Esercito italiano. Dopo aver istituito hub vaccinali speciali in tutto il resto della Valnerina, con anche vaccinazioni “porta a porta”, anche la città di San Benedetto potrà usufruire del servizio da domani (lunedì 28 giugno).

Saranno due i team vaccinali dell’Esercito impegnati nei sei centri vaccinali individuati, che somministreranno dosi di vaccino Pfizer o Moderna per la facia d’età da 12 a 60 anni; è invece previsto il vaccino di Johnson & Johnson (monodose) per gli over 60. Ai minorenni sarà somminsitrata la vaccinazione solo in presenza di entrambi i genitori.

Ci si dovrà presentare – ovviamente con la mascherina – muniti di tessera sanitaria, documento di identità e la documentazione scaricabile al link https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/cosa-portare-giorno-della-prenotazione .

Possono effettuare la vaccinazione i residenti del Comune di Norcia e dei Comuni della Valnerina. Circa 2000 i cittadini, viene stimato, che saranno interessati dalla campagna vaccinale.

L’appello a vaccinarsi del sindaco Alemanno

“Vi invitiamo calorosamente a rispondere numerosi a questa iniziativa, recandovi nei punti vaccinali individuati, avendo cura di evitare il più possibile assembramenti. La collaborazione di tutti è importante per la buona riuscita di questo intervento” dice il Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. “E’ un atto di responsabilità importante dunque – prosegue il Sindaco – che ci consentirà di uscire al più presto da questa situazione e poter tornare a vivere senza ulteriori restrizioni, mantenendo soltanto le ormai note, semplici, accortezze igienico sanitarie”.

I luoghi e orari delle vaccinazioni

I centri vaccinali osserveranno l’orario di apertura 9-13 e 15-19, e saranno distribuiti nelle seguenti date e luoghi:

Da lunedì 28 a venerdì 2 luglio, Norcia, Centro di Comunità ‘Madonna delle Grazie’, (solo per il primo giorno apertura posticipata alle ore 10) e servirà i cittadini del capoluogo e i residenti delle frazioni di Castelluccio, Agriano, Aliena, Ospedaletto, Forche Canapine, Serravalle, Casali di Serravalle, Biselli. Lunedì 28, San Pellegrino (modulo Chiesa), per i residenti nelle frazioni di San Pellegrino, Frascaro, Valcaldara, Popoli e Piediripa Martedì 29, Campi (sede Pro Loco), per i residenti nelle frazioni di Campi e Ancarano Mercoledì 30, San Pellegrino (modulo Chiesa), per i residenti di Savelli, San Marco, Sant’Andrea, Paganelli, Pescia, Nottoria, Ocricchio Giovedì 1 luglio Norcia (Scuola Materna) dalle 9 alle 13; Forsivo, sede Pro Loco, dalle 15 alle 19, per i residenti delle frazioni di Forsivo, Cortigno e Legogne Venerdì 2 luglio, Norcia (Scuola Materna) dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

I cittadini impossibilitati a recarsi, per ragioni di salute, presso i centri vaccinali individuati, potranno contattare entro il 30 giugno il numero del Comune di Norcia 0743/828711 (int. 104, int. 400 e int. 413) così da comunicare al Team Vaccinale della Difesa la lista delle persone che necessitano della somministrazione del vaccino presso il proprio domicilio. Tutti coloro che per comprovati motivi lavorativi non potranno recarsi nei punti vaccinali indicati o nella data prevista potranno inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica vaccinazione.esercito.norcia@gmail.com entro il 30 giugno così da comunicarlo al Team Vaccinale della Difesa.

L’esercito è inoltre disponibile a somministrare la seconda dose trascorsi almeno 21 giorni dalla prima, previa presentazione della relativa certificazione.

(Foto di repertorio – le vaccinazioni con l’Esercito a Polino)