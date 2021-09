Martinelli Luce: il meglio dell'illuminazione Made in Italy - Tuttoggi

Numerose le opzioni dei complementi illuminanti da parete o d’appoggio a terra e da tavolo

Più di mezzo secolo fa si dedicava alla progettazione e realizzazione di spazi per interni ed esterni, per poi dedicarsi esclusivamente all’illuminazione, divenendo Martinelli Luce, che si ripropone sempre con nuove lampade e sistemi innovativi che migliorano gli spazi abitativi. Per una casa più confortevole e sostenibile.

Lampade Martinelli: dalle idee rivoluzionarie allo stile unico e contemporaneo

Ciò che accomuna i progetti di Martinelli Luce è la linea semplice e lineare delle sue creazioni, senza risultare mai banale. Anzi, esprime tutta la sua originalità attraverso un’estetica pura, contemporanea e minimale. Risultando anche funzionale e, allo stesso tempo, ecologica, sfruttando principalmente sistemi d’illuminazione a LED.

Queste qualità le ritroviamo nelle nuovissime offerte lanciate sul mercato ed anche ultimi trend dell’azienda; tra le lampade Martinelli a sospensione citiamo:

Lunapop: adatta sia per ambienti privati che pubblici, è una lampada elegante e leggera. Formata da anelli di metallo sovrapposti, in diverse misure, possono completare la zona da pranzo o living. Lunapop è disponibile in tre differenti versioni.

Lent: una meravigliosa lampada formata da un grande disco con un metro di diametro, in tessuto, che avvolge il punto luce. L’idea dietro alla forma si rifà al comfort acustico. Difatti, Lent nasconde una sottile tecnologia di fono assorbenza, in modo da isolare il rumore. La morbida ghiera è in grado di ridurre le diverse frequenze in maniera selettiva. Adatta particolarmente agli spazi commerciali che accolgono molte persone, ma anche per gli ambienti privati, in grado di ridurre i suoni circostanti e adornare il salotto con una lampada contemporanea come Lent, per un maggiore comfort abitativo. Lent è disponibile in tre diversi colori.

Mamba: la lampada – serpente. Si caratterizza per essere componibile e modulare, in grado di assumere la forma che si desidera, assemblando i moduli illuminanti fra di loro. La sua presenza si presta perfettamente sia in contesti privati che negli spazi da ufficio.

Luce e design da appoggio per Martinelli Luce

Numerose anche le opzioni dei complementi illuminanti da parete o d’appoggio a terra e da tavolo. Alcune fra le più creative ed interessanti sono: