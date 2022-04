Marsciano miglior comune umbro su dato indebitamento per piano dei lavori pubblici - Tuttoggi

ha contratto mutui per un totale di 220mila euro a fronte di un piano di lavori pubblici con opere finanziate per 3.381.000 euro.

Nel 2021 il Comune di Marsciano ha contratto mutui per un totale di 220mila euro a fronte di un piano di lavori pubblici con opere finanziate per 3.381.000 euro. La parte non coperta da mutui, ovvero 3.161.000 euro, è stata interamente finanziata con contributi a fondo perduto, a testimonianza di un importante e fondamentale lavoro che l’amministrazione sta facendo per la realizzazione di opere necessarie alla comunità senza tuttavia gravare né sul bilancio dell’Ente, né, a seguito di indebitamento, sulle generazioni future.

Come spiega l’assessore ai lavori pubblici Francesca Borzacchiello “il ridotto indebitamento del Comune di Marsciano per la realizzazione di opere pubbliche, che peraltro nel 2021, con 12euro pro-capite, lo rende uno degli enti più performanti tra i Comuni umbri con più di 10mila abitanti sulla base dei dati pubblicati dal progetto Openbilanci (https://openbilanci.it), è di fatto un obiettivo necessario per proseguire nella riduzione del debito complessivo dell’Ente, che ammonta ad oltre 25milioni e la cui entità, unitamente ad altri vincoli finanziari per l’equilibrio di bilancio, contribuisce a rendere molto stretti i margini per la contrazione di mutui. Questo non ci sta impedendo di progettare e finanziare opere grazie alla partecipazione a bandi e al conseguente ottenimento delle risorse necessarie. Certamente un impegno più gravoso per gli uffici, che torno a ringraziare per il lavoro svolto, ma che sta dando importanti frutti come evidenziato anche dalle risorse del Pnrr che il Comune di Marsciano è già riuscito a intercettare o per le quali è in attesa di conoscere l’esito della partecipazione ai relativi bandi”.