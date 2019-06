Marsciano, Massoli dopo la sconfitta rinuncia al posto in consiglio comunale

Dopo la schiacciante sconfitta alle elezioni amministrative, il candidato sindaco del centrosinistra Stefano Massoli (che al ballottaggio si è fermato al 36%) rinuncia al suo posto tra le file dell’opposizione nel nuovo consiglio comunale di Marsciano. Lo annuncia lui stesso con una nota.

“Qualche giorno fa ho comunicato al Sindaco ed al Segretario comunale del Comune di Marsciano la mia decisione di rinunciare alla carica di consigliere comunale. Una scelta dettata dalla volontà di favorire un percorso nuovo e di iniziare una fase di proficuo rinnovamento politico per il centro sinistra locale, processo che continuerò comunque a seguire dando il mio contributo in altri modi ed in altre forme.

L’esito del voto amministrativo ha evidenziato che è necessario un rinnovamento nelle idee e nelle persone, che è opportuno costruire un modello più rispondente alle esigenze della nostra comunità in cui si possano riconoscere pezzi ampi delle componenti sociali, civili e politiche della nostra città.

Voglio ribadire a tutti i nostri elettori che il motivo della scelta risiede unicamente nella volontà di facilitare un percorso nuovo per la nostra città con l’obiettivo di far crescere e valorizzare una nuova classe politica locale con una maggiore capacità di aggregare persone e forze democratiche della nostra comunità. Al Sindaco, alla nuova Giunta ed ai nuovi Consiglieri auguro un sereno e proficuo lavoro per il bene di Marsciano”.

