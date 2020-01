Marsciano, laboratori per la creatività digitali - Tuttoggi

“Impara digitale” è il titolo del nuovo progetto formativo previsto dal Piano dell’Offerta Nazionale (PON) “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”, promosso dalla Direzione Didattica del Primo Circolo di Marsciano, che sarà ospitato al DigiPASS di Marsciano dal 13 gennaio al 27 aprile 2020.

Gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria “IV Novembre”, guidati da esperti formatori, svolgeranno attività di didattica digitale attraverso un percorso articolato in 15 incontri da 2 ore ciascuno che si terranno il lunedì dalle 16.30 alle 18.30 nella sala “Venanzio Vallerani” in Piazza San Giovanni.

Obiettivo formativo del progetto, finanziato dai Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020 e coordinato dall’animatore digitale del Primo Circolo di Marsciano Leopolda Mondi, è educare gli studenti all’utilizzo creativo e consapevole dei media e della Rete, per stimolare la creatività digitale, l’educazione all’uso dei nuovi linguaggi e sviluppare le competenze digitali e il pensiero computazionale nei più giovani attraverso laboratori di easy coding per il primo ciclo di istruzione.

In particolare, gli alunni acquisiranno le competenze digitali utili per sviluppare il pensiero computazionale attraverso la programmazione (coding), migliorare le competenze logiche e la capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, sviluppare il pensiero logico e algoritmico, ricercare soluzioni ai problemi e facilitare la lettura e la scrittura del linguaggio di programmazione in maniera divertente ed intuitiva. Il percorso è strutturato in laboratori di gruppo per migliorare le conoscenze tecnologiche e scientifiche stimolando la creatività e la collaborazione tra gli studenti.

Grazie al supporto di esperti formatori, i ragazzi saranno guidati all’esplorazione e all’utilizzo di piattaforme e strumenti online per ideare e dare vita a “storie digitali” inedite valorizzando le proposte creative dei partecipanti.

“Con questo nuovo PON attivato dalla Direzione Didattica Primo Circolo Marsciano – sottolinea l’animatore digitale Leopolda Mondi – prosegue la collaborazione tra le scuole ed il DigiPASS di Marsciano, un servizio pubblico che abbiamo utilizzato in varie occasioni permettendoci di realizzare diversi progetti formativi promossi dal nostro Istituto finalizzati alla promozione e diffusione delle competenze di cittadinanza digitale per alunni e docenti”.