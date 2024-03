Marsciano, il centrodestra compatto sostiene la ricandidatura a sindaco di Francesca Mele - Tuttoggi.info

"Francesca Mele a Marsciano ha saputo affrontare le sfide più difficili che gli si sono poste davanti, dimostrando competenza, dedizione e una profonda sensibilità alle esigenze del territorio"

Il centrodestra compatto sostiene la ricandidatura di Francesca Mele alla carica di sindaco del Comune di Marsciano.

“Una scelta che si inquadra nel percorso tracciato dalla nostra coalizione nella riconferma degli amministratori che al primo mandato hanno ben governato – spiegano le segreterie regionali dei partiti di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia – È il caso di Francesca Mele che a Marsciano ha saputo affrontare le sfide più difficili che gli si sono poste davanti, dimostrando competenza, dedizione e una profonda sensibilità alle esigenze del territorio. Siamo convinti che sia la persona giusta per guidare la città anche nei prossimi cinque anni e per portare a termine gli obiettivi prefissati, forte dell’esperienza maturata, dei tanti traguardi raggiunti e di quella sinergia vincente tra più livelli istituzionali, Comune, Regione e Governo, che solo il centrodestra in Umbria può garantire. Siamo aperti a tutte quelle forze civiche, associazioni, comitati e cittadini che amano Marsciano e vogliono contribuire, con le loro idee e il loro impegno, al bene della comunità e alla crescita di questo splendido territorio”.



Luogo: Marsciano