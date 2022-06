Marsciano, gara d'appalto per il trasporto scolastico: i dettagli - Tuttoggi

Serviranno servizi di assistenza a bordo

Oltre all’attività di trasporto il gestore che si aggiudicherà l’appalto dovrà fornire anche un servizio di assistenza a bordo degli scuolabus per il trasporto degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e per i casi obbligatori per legge. Altro servizio richiesto, da espletarsi in collaborazione con l’Ente, è quello del rilascio degli abbonamenti. Come sottolineato dall’Ente l’obiettivo è quello di garantire un servizio flessibile, che sappia andare incontro il più possibile alle esigenze delle famiglie mantenendo i più alti standard in termini di sicurezza.

Il testo del bando e le modalità per partecipare alla gara sono disponibili sul sito del Comune di Marsciano https://www.comune.marsciano.pg.it/archivio2_notizie-e-comunicati_0_2575.html. Il termine per la presentazione delle offerte è il 16 giugno 2022. Per informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti: 0758747274 – a.screpanti@comune.marsciano.pg.it