Marsciano, con "agenda smart" prenotazione online dei servizi comunali - Tuttoggi

A Marsciano è ora attiva una modalità per la prenotazione online di appuntamenti con gli uffici comunali, per l’erogazione di determinati servizi.

Dalla home page del sito istituzionale è accessibile lo spazio “agenda smart”, in cui i cittadini possono individuare, tra quelli presenti, i servizi di loro interesse ed effettuare una prenotazione scegliendo giorno e orario per recarsi direttamente presso l’ufficio competente.

L’utente troverà indicati anche gli eventuali documenti da presentare per l’erogazione del servizio. Potrà, quindi, scaricare modelli e/o domande da compilare e inoltrarle all’ufficio via mail al momento della prenotazione, per effettuare la quale dovrà indicare anche il proprio nome e cognome ed un recapito mail.

Sarà poi l’ufficio che ha ricevuto la prenotazione a dare conferma all’utente, a stretto giro e sempre via mail, di giorno e ora scelti per l’appuntamento. Al momento sono prenotabili online appuntamenti per le aree Anagrafe, Urbanistica e Patrimonio. Sono in corso di implementazione le restanti aree.