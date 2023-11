Marsciano Book Festival, torna il weekend dedicato ai libri, teatro e musica - Tuttoggi.info

Un'opportunità unica per incontrare autori di talento, scoprire nuovi libri e condividere la gioia della lettura con una comunità appassionata



Al via tra qualche giorno la seconda edizione del MARSCIANO BOOK FESTIVAL, evento dedicato ai libri che si terrà nel comune di Marsciano, dal 10 al 12 novembre 2023.

L’evento vedrà la partecipazione di tantissimi scrittori provenienti da ogni parte d’Italia, che per l’occasione presenteranno i propri libri. Un programma intenso con molte particolarità e momenti speciali, che vedranno la partecipazione di firme di spicco del genere letterario legato al mondo dei libri.

Promosso dall’associazione da L’orologio di Benedetta; Ecoarte Aps e Associazione Europa Comunica Cultura, con la direzione artistica di Gabriella La Rovere, con la collaborazione di Ricarica | Umbria Green Festival; Musica per i Borghi; Associazione Pegaso, con il patrocinio di: Regione Umbria, Assemblea Legislativa della Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Marsciano, ANCI Umbria, ARPA Umbria, AURI Umbria, Legambiente Umbria e Istituto Omnicomprensivo Salvatorerelli-Moneta.

Saranno tre giornate interamente dedicate alla lettura, ai libri, al teatro e alla musica, oltre alla narrativa, poesia e saggistica. I luoghi in cui si svolgeranno gli appuntamenti saranno l’Auditorium Osma, la Sala Capitini ed il Teatro Concordia di Marsciano.

Si parte venerdì 10 novembre alle ore 10.30 presso l’Auditorium Osma con un incontro con le scuole medie del territorio, in cui Cristina Bellemo dialogherà con l’autrice del libro “EPPURE SENTIRE” Cinzia Ragni.

Alle ore 16.30 presso la sala Capitini si terrà la presentazione del libro “NAZIONE POP: L’IDEA DI PATRIA ATTRAVERSO LA MUSICA” di Leonardo Varasano, dialogherà con l’autore Jean Luc Bertoni.

A seguire alle ore 17.00 presentazione del libro “UN VICE SINDACO DI PROVINCIA” di Jacopo Barbarito, coordinato da Andrea Pilati. Alle ore 17.30 sarà la volta di “IL SECOLO MALEDETTO DI ROMA ANTICA” di Roberto Toppetta, presentato da Francesco Lisarelli. Alle ore 18.00 Gian Marco Griffi presenta il suo libro “LE FERROVIE DEL MESSICO”, accompagnato da Michele Capoccia.

La giornata di venerdì si conclude alle ore 21.00 presso il Teatro Concordia con lo spettacolo evento LA NOTTE DELLA PIZZICA, con Fabrizio Nigro, Mina Vita, Vincenzo Gagliami, Giuseppe Anglano e Massimiliano De Marco.

Sabato 11 novembre, appuntamento mattutino dedicato all’ambiente e all’ecologia, presso la Sala Capitini, alle ore 10.00 con la presentazione del libro “IL POLMONE BLU” di Alessandro Macina, dialogherà con l’autore Martina Palmisano di Lega Ambiente Umbria.

A seguire alle ore 10.45, Domenico D’Alelio presenta il libro “ANTHROPICA: VIAGGIO NELL’ITALIA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO” di Emanuela Dattolo.

Alle ore 11.30 a presentare il suo libro sarà Stefano Caserini con “SEX AND THE CLIMATE”, accompagnato da Maurizio Zara, Presidente Lega Ambiente Umbria.

La mattinata letteraria di sabato si conclude alle ore 12.15 con la presentazione del libro “LA MICROGIUNGLA DEL MARE” di Domenico D’Alelio, che sarà accompagnato da Emanuela Dattolo.

Si riprende nel pomeriggio presso la Sala Capitini con la saggistica e i romanzi: alle ore 15.30 “BABY ROSA GANG” di Paola della Mariga, con l’autrice Federica Pascoli; ore 16.00 “L’ULTIMO RESPIRO DI MARA” di Marika Campeti, con Stefania Basiglini; ore 16.30 “INTERVISTA CON UN MATTO” di Guendalina Middei, con Gabriella La Rovere; ore 17.15 “TRA NOI UOMINI” di Marco Pontoni, con Chiara Limelli; ore 18.00 “LA DERIVA DELL’OCCIDENTE” di Franco Cardini, con Jacopo Mordenti e Giuliano Granocchia.

L’ultimo giorno del Marsciano Book Festival, domenica 12 novembre 2023 prende il via alle ore 15.30 presso la Sala Capitini con la presentazione del libro “DOVE NON MI HAI PORTATA” di Maria Grazia Calandrone, dialogherà con l’autrice Fabiola Gravina. Alle ore 16.15 sarà la volta di “VITA DI GESU’” di Andrea Tornielli, presentato da Don Marco Pezzanera. Alle ore 17.00 Malcolm Angelucci e Stephen Kolsky presentano il libro “FRANCA RAME HA VINTO IL NOBEL ! DUE VITE, UNA COLLABORAZIONE”, accompagnati da Daniele Zopparelli. Si prosegue alle ore 17.45 con “STRANIZZA” di Valerio La Martire, dialogherà con l’autore Roberto Mauri in collaborazione con l’associazione OMPHALOS LGBTQIA +.

Il pomeriggio letterario si conclude alle ore 18.30 con la presentazione del libro “LA CORRETTRICE” di Emanuela Fontana, dialogherà con l’autrice Maria Paola Martini.

Il Marsciano Book Festival si concluderà domenica sera alle ore 21.00 con lo spettacolo evento“I TAROCCHI DI CALVINO” di Malcolm Angelucci e Giovanni Guidi.

Una seconda edizione di grande spessore per il Marsciano Book Festival, un evento culturale che celebra la passione per i libri, gli autori e i lettori. Questo festival offre un’opportunità unica per incontrare autori di talento, scoprire nuovi libri e condividere la gioia della lettura con una comunità appassionata. È un’occasione da non perdere per chi ama immergersi nel magico mondo della letteratura.