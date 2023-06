Marsciano, bando per il recupero della torre di Sant'Elena - Tuttoggi.info

Marsciano, il Comune ha pubblicato un avviso per una manifestazione di interesse per l'adeguamento anti-sismico della torre di Sant'Elena

Il Comune di Marsciano ha pubblicato un avviso per una manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento, con procedura negoziata telematica, della progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori per l’intervento di riparazione e miglioramento sismico della torre di Sant’Elena. L’obiettivo dell’Ente è quello di acquisire un elenco di soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Bando per la torre di Sant’Elena

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 18.00 del 22 giugno 2023 tramite invio con posta certificata all’indirizzo comune.marsciano@postacert.umbria.it. Il testo dell’avviso e i moduli per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito web del Comune di Marsciano all’indirizzo https://www.comune.marsciano.pg.it/archivio2_notizie-e-comunicati_0_2936.html.

La donazione

Il Comune di Marsciano aveva formalizzato poco più di un anno fa, a maggio 2022, l’acquisizione al patrimonio pubblico della torre, a seguito di un atto di donazione. La struttura, che caratterizza il nucleo storico della frazione di Sant’Elena, è totalmente inagibile a seguito di danni gravi riportati in occasione del sisma 2016. Per il suo recupero il Comune è riuscito ad ottenere un contributo statale di 820mila euro a valere sulle risorse del sisma 2016 per la ricostruzione delle opere pubbliche.

Con questa manifestazione di interesse si avvia, quindi, la procedura che porterà alla progettazione degli interventi di recupero e quindi alla loro realizzazione al fine di restituire alla comunità la piena fruizione di questo bene dal grande valore storico e culturale.