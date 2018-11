Marsciano, arrivano gli appuntamenti di “Museo in pillole”

Da domenica 25 novembre partono gli appuntamenti con “Museo in pillole”, percorsi tematici guidati presso il Museo dinamico del Laterizio e delle Terrecotte per approfondire la conoscenza del patrimonio storico e artistico della città di Marsciano e del suo territorio.

Una iniziativa, promossa da Sistema Museo insieme al Comune di Marsciano, che si terrà una domenica pomeriggio al mese, da novembre a maggio, alle ore 16.30, negli spazi del museo.

Brevi appuntamenti, tra tradizione e arte, che si rivolgono ad un pubblico fatto di grandi e piccoli. A questi ultimi sarà anche consegnato un kit per il fai da te per imparare in modo interattivo divertendosi.

Il primo appuntamento di domenica 25 novembre 2018 è dedicato al tema “Il culto di Santa Caterina e l’arte ceramica dei pignattai marscianesi”. Questi i successivi incontri in programma:

23 dicembre – Orci parlanti: l’antica arte di conservazione dell’olio e del vino

20 gennaio – La cucina di una volta

17 febbraio – I frammenti raccontano… storia di un’antica fornace

24 marzo – Di mattone in mattone: dall’antichità ad oggi

14 aprile – La tavola imbandita: le terrecotte e le ricette della tradizione marscianese

5 maggio – Dal museo alla città

L’ingresso al museo è gratuito per i residenti nel comune di Marsciano mentre per i non residenti è previsto il solo costo del biglietto di ingresso ridotto a 5,00 euro, valido 15 giorni per l’intero circuito Terre e musei dell’Umbria. È consigliata la prenotazione. Per informazioni si possono contattare i seguenti recapiti: tel. 0758741152 – marsciano@sistemamuseo.it – www.sistemamuseo.it.

