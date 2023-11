Marsciano, a fuoco silos di girasoli in una ditta

L'incendio ha riguardato l'area della ditta Checcarini dove erano stipati 250 quintali di panello

Incendio nell’azienda Checcarini Spa a Marsciano. A fuoco i silos dove erano stoccati 250 quintali di panello di girasole.

Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, già impegnati in numerose operazioni in tutto il territorio regionale (e anche in Toscana) a causa del maltepo.

Nell’incendio non risultano comunque persone rimaste ferite o intossicate. Sono in corso accertamenti per stabilire come si siano sprigionate le fiamme.