Marocchino rapina un minorenne a Fontivegge

share

Un marocchino 30enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale e già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, è stato arrestato dalla polizia di Stato per rapina aggravata.

L’uomo, un senza fissa dimora che era solito gravitare nella zona di Fontivegge, alcune sere fa in piazza Vittorio Veneto aveva avvicinato un gruppo di tre ragazzi, tutti minorenni, e all’improvviso aveva aggredito uno di loro colpendolo al petto con una bottiglia di vetro, fortunatamente senza procurargli ferite, e strappandogli di dosso un borsello contenente il telefono cellulare ed altri effetti personali. Dopo essersi impossessato del borsello, aveva minacciato gli altri due ragazzi di colpire anche loro, tanto che nessuno aveva abbozzato la minima reazione e il nordafricano aveva potuto allontanarsi indisturbato.

Sulle sue tracce, però, si sono messi gli agenti della Squadra mobile, “Sezione Criminalità extracomunitaria e diffusa”, prontamente adoperatisi al fine di attribuire un volto ed un nome all’autore della rapina.

Gli investigatori hanno potuto contare sulla preziosa testimonianza e su una prima descrizione fornita dal minore rapinato e dai suoi due amici, nonché sull’essenziale contributo delle telecamere di videosorveglianza della zona; in questo modo, in poco più di 24 ore, i poliziotti sono risaliti al cittadino marocchino.

Infine, gli investigatori della Squadra Mobile hanno organizzato un blitz finalizzato alla cattura dello straniero, che è stato rintracciato nei pressi di via Campo di Marte e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per il grave delitto di rapina aggravata.

Per il 30enne si sono dunque spalancate le porte del carcere di Capanne.

share

Stampa