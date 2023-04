Marijuana ed hashish in casa, 24enne di Spello nei guai

Il giovane al centro di una perquisizione dei carabinieri di Spello: è stato denunciato per detenzione di stupefacenti

I Carabinieri della Stazione di Spello, nel corso di un mirato servizio per la repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno denunciato in stato di libertà un 24enne del posto. I militari, giunti presso l’abitazione del giovane, hanno eseguito una perquisizione domiciliare nel corso della quale hanno rinvenuto 230 gr. di marijuana, 12 gr. di hashish, un bilancino di precisione ed un grinder (utensile per tritare sostanze vegetali).

Il materiale rinvenuto durante l’operazione è stato posto sotto sequestro, mentre l’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.