Maria Sole Bonucci e Vittoria Volpi convocate dalla Nazionale italiana per gli Europei di Dressage - Tuttoggi

“Maria Sole e Vittoria sono state davvero bravissime e ci rendono orgogliosi, perché hanno saputo mettere al servizio del loro talento la serietà del lavoro e la tenacia che, nello sport e nella vita, sono fondamentali per raggiungere importanti traguardi come questo, ottenendo il meritato riconoscimento per il loro impegno”, dichiarano i sindaci di Città di Castello e San Giustino con gli assessori allo sport dei rispettivi Comuni, nel rivolgere alle amazzoni i migliori auspici per la partecipazione alla manifestazione continentale e nel dar loro appuntamento per un incontro istituzionale una volta terminato l’evento.

“Maria Sole e Vittoria – proseguono gli amministratori – sono due bellissimi esempi di giovani che da piccole comunità come le nostre riescono a emergere e raggiungere i massimi livelli nazionali e internazionali con le proprie capacità, ma anche, come in questo caso, grazie a eccellenti professionalità presenti nel nostro territorio e a famiglie attente, che accompagnano il loro percorso”.

Tesserate per l’Horses Le Lame Sporting Club di Montefalco, sotto l’egida della Fise Umbria, Maria Sole Bonucci e Vittoria Volpi gareggeranno rispettivamente in sella a Impero di Viesca e Ruby, i cavalli con i quali si allenano con l’istruttrice federale Asja Goetzke alla scuola di equitazione dell’Allevamento Fonte Abeti di Sansepolcro. Il complesso biturgense, che si estende per circa 70 ettari e ospita 150 cavalli, è di proprietà dell’imprenditore sangiustinese Riccardo Volpi, papà di Vittoria, da anni leader nel settore.