Maria Callas, la storia della 'divina' in scena a Terni - Tuttoggi.info

Il mito di Maria Callas rivive a Palazzo Gazzoli "La divina Maria Callas. Un amore impossibile: Pier Paolo Pasolini"

l mito di Maria Callas in due atti. In occasione del centenario dalla nascita del più grande soprano di tutti i tempi, Terni ospita due appuntamenti, il 21 e 22 aprile, che raccontano storia, arte e amori della diva la cui notorietà ha travalicato i confini del mondo della musica, per diventare un’icona del Novecento. Gli eventi, con il patrocinio del Comune di Terni, sono sostenuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, promossi dall’associazione Amici della Lirica di Terni e prodotti da Cieli Vibranti in collaborazione e con l’organizzazione di AgorArt Eventi.

Maria Callas raccontata da Fabio Larovere

‘Tu sei come una pietra preziosa. Vita, amori e musica di Maria Callas’, in calendario venerdì 21 aprile alle ore 17.30 (ingresso libero) presso la biblioteca Clt Arvedi Ast di via Muratori, è una conferenza del giornalista e critico musicale Fabio Larovere che rievoca l’immortale figura di Maria Callas, con un percorso originale che mescola musica, parole, immagini. Dall’infanzia tormentata tra New York e Atene al matrimonio con l’imprenditore veronese Giovanni Battista Meneghini, dal successo sui palcoscenici di tutto il mondo all’incontro con l’armatore greco Aristotele Onassis, fino al lento declino: l’incontro ricostruisce le tappe principali della vita e della carriera della voce più affascinante del Novecento, intrecciando biografia e belcanto, vita e passione. Il titolo della conferenza riprende la felice definizione coniata da Pier Paolo Pasolini, che collaborò con la Divina per il film Medea. La conversazione, con proiezione di immagini e lettura di testimonianze, attraverserà vita e musica della cantante, esplorandone il talento e la capacità di rendere incisivi e credibili i personaggi che ha interpretato, traducendo in energia drammatica i tormenti della sua esistenza. Il colore, l’estensione e la vibrazione della voce della Callas, ma soprattutto l’intensità delle sue interpretazioni sono infatti il cuore musicale del suo mito che continua a sedurre gli appassionati di tutto il mondo.