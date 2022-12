Marco Ligabue e dj set per il Capodanno in piazza a Spoleto

La notte in musica proseguirà con il dj set di Herman La Rose, che vanta 10 anni di esperienza in feste private e discoteche del centro Italia, con un format a livello nazionale con cui si è esibito in prestigiosi club italiani e Kill the voice, vocalist che spazia dalle discoteche del centro Italia fino agli eventi in piazza più prestigiosi.

La serata sarà condotta da Silvia Santarelli, ingegnere, autrice e conduttrice televisiva di diversi format d’intrattenimento e speaker radiofonica.

Un appuntamento da non perdere per salutare l’arrivo del nuovo anno, condividendo la passione per la musica e la ritrovata voglia di viverla dal vivo.

Marco Ligabue inizia la sua carriera da cantautore nel 2013, ma il suo percorso da musicista comincia molto prima e dopo 20 anni da chitarrista e autore, nelle band Little Taver e i Rio, esordisce con il primo singolo “Ogni piccola pazzia” e il suo album d’esordio, “Mare Dentro”, è arrivato subito al 16esimo posto in classifica FIMI a cui sono seguiti gli album “L.U.C.I. (Le Uniche Cose Importanti)” e “Il mistero del DNA”.

Oltre ai tre Album, fa uscire diversi singoli negli ultimi due anni “Che Bella Parentesi”, “Quante Vite Hai” e “Altalena”. Per festeggiare i suoi 50 anni, il 30 ottobre 2020 esce la prima raccolta discografica dal titolo “Tra via Emilia e blue jeans“. Un album con le sue canzoni più amate che raccontano trent’anni di musica, prima da chitarrista e poi da cantautore.

Essendo molto impegnato nel sociale, sono uscite diverse tracce a scopo benefico, spesso in collaborazione con altri artisti anche internazionali.

Marco Ligabue inoltre si è raccontato a tutto tondo in un libro “Salutami tuo Fratello”, un racconto intimo e sincero tra vita privata, ricordi illuminanti, aneddoti ironici e tanto rock’n’roll. “Uno spaccato piuttosto vivace che spero vi faccia viaggiare con la mente – ha dichiarato l’artista – dalla mia infanzia passata al Tropical, la balera in cui siamo cresciuti, alla mia prima band musicale che rispecchiava un’epoca dove in Emilia si mangiavano capelletti in brodo al ritmo degli AC/DC. Vi presenterò la mia combricola, le fidanzate, la formidabile cuoca che è mia madre e torneremo indietro nel tempo per partecipare al primissimo concerto di Luciano, al memorabile live degli U2 a Modena ma anche per rimorchiare belle gnocche in Riviera Romagnola.”

Con una scrittura immediata e fresca, “Salutami tuo Fratello” che è poi diventato un tour, mette in scena situazioni quotidiane, avventure giovanili e imprese memorabili, arricchite da teneri racconti di famiglia. E tanti, divertentissimi episodi della vita da artista. Pagine intrise di calore e autenticità, dall’inconfondibile sapore emiliano, che scorrono via veloci lasciando il sorriso sulle labbra e la voglia, come accade per i bei libri, di conoscere e diventare amici del loro autore.