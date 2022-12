Manutenzione alla rete idrica, niente acqua martedì a Madonna di Lugo

Madonna di Lugo

Zona industriale Madonna di Lugo

Via Pertini e zone limitrofe

La Vus ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di opalescenza o torbidità. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. Per informazioni è attivo il Numero Verde 800-663036

(foto di repertorio)