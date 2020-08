Mantignana, partiti i lavori di ampliamento della scuola - Tuttoggi

Sono partiti anche i lavori di ampliamento della scuola di Mantignana.

“Stiamo facendo, in questi anni – sottolinea il Sindaco di Corciano Cristian Betti (nella foto) – una serie incredibile di investimenti sui plessi scolastici, coerentemente con le priorità strategiche che ci siamo dati”.

Scuola Mantignana, 240mila euro di lavori

Dopo quindi la partenza dei lavori di ampliamento della scuola del Girasole (780.000 euro di investimento) anche Mantignana vede entrare in azione la ditta incaricata. L’importo totale dei lavori è di 240.000 euro. Verrà realizzata una nuova struttura centralizzata per la cucina, collegata da un tunnel coperto alla scuola esistente.

“Contestualmente quindi – spiegano gli assessori Sara Motti e Lorenzo Pierotti – restituiremo degli spazi importanti per la didattica. In particolare gli spazi ex cucina serviranno per l’ampliamento di un’aula esistente e per la realizzazione di un’aula nuova con annesso blocco bagni”.

Per la riapertura delle scuole a settembre altri 110mila euro

Oltre al miglioramento sismico della scuola di Chiugiana, quindi, si aggiungono l’ampliamento delle scuole del Girasole e di Mantignana. “Una serie di interventi importantissimi in questi due anni – riprende il Sindaco Betti – che seguono gli efficientamenti energetici e molti altri interventi. Ora andremo anche ad investire i 110000 euro provenienti dal Ministero per intervenire su aspetti legati alla riapertura in sicurezza di settembre”.