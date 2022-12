Mangia hashish, bimbo di 2 anni in ospedale: denunciati i genitori e un amico di famiglia

I militari hanno inoltre eseguito una perquisizione presso l’abitazione del bambino, con esito negativo e presso quella dell’amico, rinvenendo ulteriori 20 grammi di hashish.

Gli operanti hanno così proceduto a denunciare il 26enne per detenzione ai fini dispaccio di sostanza stupefacente e, in concorso con i due genitori, per lesioni.

Fortunatamente il bambino, benché risultato positivo ai test effettuati al Pronto soccorso – scrivono i carabinieri in una nota – è in buone condizioni di saluti, presso il reparto di Pediatria del Silvestrini.