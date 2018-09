Manganello Dux Mussolini in vendita, turisti perplessi alla Cascata delle Marmore

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Non si tratta certo di un cimelio del Ventennio che possa avere un ‘valore storico’, ma è una semplice riproduzione di un manganello con scritta nostalgica Dux Mussolini, a sottolineare la violenza usata come mezzo per imporre il Regime, della quale il manganello ha simboleggiato oppressione e distruzione,

Dove trovarlo? Semplicissimo. È in vendita in uno dei tanto negozi nell’area shopping della Cascata Delle Marmore. Tutti possono ovviamente acquistarlo, anche se il manganello suscita più di qualche perplessità tra i turisti. Qualcuno lo addita da lontano e sussurra qualche frase divertita al partner, qualcuno scuote la testa con una smorfia di sdegno, ma c’è anche chi mostra di apprezzare. Si avvicina incuriosito, lo tocca, assapora per un attimo il brivido di essere un ‘soldatino’ poi lo lascia andare, senza acquistarlo, ma evidentemente soddisfatto.

Tra i tanti souvenir che si possono acquistare alla Cascata Delle Marmore, si potrebbe scegliere qualcosa che porti con sé meno ‘nostalgia’.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa