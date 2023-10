Manager di sport e servizi, Perugia in lutto per l’ing. Paolo Sclafani

Direttore di Enel e azienda trasporti, viene ricordato dai tifosi per essere stato dirigente del Perugia dei Miracoli. Martedì i funerali

E’ morto all’età di 99 anni l’ing. Paolo Sclafani, un manager moderno, che ha segnato per decenni la storia di Perugia in molti settori. Compreso quello sportivo. E’ stato infatti uno storico dirigente del Perugia dei Miracoli di D’Attoma, il Grifo dell’imbattibilità. Per questo molti tifosi del Perugia lo ricordano con ammirazione e commozione.

Ma Paolo Sclafani ha segnato la vita di Perugia e dell’Umbria anche nel settore economico. E’ stato direttore regionale dell’Enel ed ha guidato, come amministratore unico, l’azienda di trasporti. Per le sue attività, la città di Perugia lo ha insignito del Baiocco d’Oro.

I funerali di Paolo Sclafani saranno celebrati domani, martedì 24 ottobre, alle ore 15,30 nella Cattedrale di Perugia.