Mamma e bimba investite sulle strisce in viale Marconi - Tuttoggi

La giovane e la bimba sono state investite sulle strisce in viale Marconi da un'auto condotta da un 87enne, non sono gravi

Mamma e figlia investite sulle strisce pedonali in viale Marconi, a Spoleto. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.45 nei pressi della rotatoria all’incrocio tra il trafficato viale cittadino, via Visso e via della Repubblica.

La donna, di 28 anni, insieme alla bimba di 4 anni, stavano attraversando la strada sulle strisce quando sono state investite da un’auto condotta da un anziano, classe 1934. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine ed il personale del 118 a soccorrere mamma e figlia. Fortunatamente entrambe sono rimaste ferite in modo non grave.

Numerosi i disagi per la circolazione veicolare nella zona.