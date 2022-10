La scena vista dai poliziotti, che hanno inseguito l'auto in via Settevalli e tratto in arresto l'uomo di 48 anni

Maltrattamenti, vuole fuggire dal marito saltando dall’auto in corsa col bimbo in braccio. Mercoledì sera gli agenti della polizia di Stato, transitando in via Settevalli, hanno notato un’auto sopraggiungere in direzione opposta e, sul lato passeggero, una donna con un bambino in braccio che tentava di aprire lo sportello del veicolo mentre era ancora in movimento.

Gli operatori, intuendo la situazione di pericolo, hanno immediatamente fatto inversione rilevando che, nel frattempo, l’auto aveva accelerato l’andatura e superato un incrocio senza fermarsi al semaforo.