Maltrattamenti, compagna denuncia | Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un 48enne - Tuttoggi.info

Allontanato dalla casa familiare e sottoposto al divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico. È la misura cautelare eseguita dalla Polizia di Stato di Perugia nei confronti di un 48enne, già noto alle forze dell’ordine e gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia.

L’intervento delle forze dell’ordine nasce dalla denuncia presentata dalla compagna dell’uomo. La donna ha raccontato agli agenti un lungo e doloroso vissuto di minacce, aggressioni fisiche e verbali e comportamenti violenti a cui era continuamente sottoposta. Un clima di continue vessazioni che le aveva ingenerato un grave stato di sofferenza psicologica e un costante timore per la propria incolumità fisica.

Gli accertamenti condotti dal personale della Squadra Mobile di Perugia hanno permesso di riscontrare rapidamente il racconto della vittima e di raccogliere un solido quadro probatorio. Sulla base delle risultanze investigative, la Procura ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) l’emissione del provvedimento cautelare.

Oltre all’immediato allontanamento dalla casa familiare, per il 48enne è scattato il divieto assoluto di avvicinamento alla donna, monitorato a distanza tramite il braccialetto elettronico di controllo, strumento fondamentale per garantire un’effettiva tutela alla vittima e prevenire il rischio di nuove condotte violente.