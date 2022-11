Maltratta e minaccia di morte la moglie davanti alla figlia, condannato a 2 anni e 6 mesi - Tuttoggi

I fatti risalgono al 2020 ma i carabinieri hanno eseguito ieri (18 novembre) l'ordine di carcerazione disposto dalla Procura di Terni

Un 34enne di origini romene, residente in una frazione del Comune di Amelia è stato condotto in carcere dai carabinieri ieri pomeriggio (18 novembre) per ordine della Procura di Terni.

Le accuse sono di lesioni personali e maltrattamenti contro familiari conviventi. I fatti risalgono però al luglio 2020, quando alla Centrale operativa dei militari amerini fu segnalata proprio una violenta lite in famiglia. Sul posto giunse subito una pattuglia e personale del 118, che avevano constatato come la moglie dell’uomo, con lesioni agli arti superiori, fosse stata malmenata in presenza della figlia minorenne (nata da un precedente matrimonio della donna).