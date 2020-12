Maltempo, finestra precipita su un'auto | VVFF, decine di interventi - Tuttoggi

Anche Spoleto è interessata dal maltempo che da questa notte sta interessando un po’ tutta l’Umbria dove si registrano decine di interventi dei Vigili del fuoco per la rimozione di alberi abbattuti e interventi per migliorare la circolazione delle auto.

Nella città del festival si è verificato un incidente che solo per miracolo non ha fatto vittime: poco dopo mezzogiorno infatti in piazza Sansi, una grande persiana del terzo piano del liceo classico è stata divelta dal vento precipitando sul marciapiede suolo e sfondando una autovettura parcheggiata regolarmente lì sotto.

Per fortuna gli studenti sono a casa per le vacanze natalizie e nessun passante si è trovato a transitare in quel momento. Nessun danno quindi a persone, mentre la vettura, una Ypsilon di colore blu, ha riportato lo sfondamento del lunotto posteriore e danni alla carrozzeria. Sul posto è intervenuta una pattuglia della municipale per i rilievi del caso.

Intanto continuano in tutto il comprensorio le operazioni dei vigili del fuoco costretti a un vero tour de force per arginare le tante richieste di intervento. Si tratta prevalentemente di interventi per rimozione di piante o rami caduti sulla strada.