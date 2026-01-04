 Maltempo nell'orvietano, tra le vetture salvate anche un'ambulanza: gli interventi - Tuttoggi.info
Maltempo nell’orvietano, tra le vetture salvate anche un’ambulanza: gli interventi

Redazione

Maltempo nell'orvietano, tra le vetture salvate anche un'ambulanza: gli interventi

Dom, 04/01/2026 - 19:24

Dom, 04/01/2026 - 19:24

Dalla prima mattinata di domenica 4 gennaio 2026 i Vigili del Fuoco di Orvieto sono impegnati in una serie di interventi dovuti alle avverse condizioni meteorologiche.

Tra le attività, un incidente stradale in autostrada, diversi recuperi di autovetture – tra cui anche quello di un’ambulanza – e la rimozione di alberi caduti. Gli interventi sono proseguiti per tutta la giornata. L’ultimo in ordine di tempo è stato richiesto intorno alle ore 13 per la caduta di un albero in località Buinviaggio, che ha interrotto completamente la circolazione sulla strada che da Orvieto conduce in direzione Viterbo, poco prima del bivio per Torre San Severo–Porano. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono tuttora operative per garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità.

