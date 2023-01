Maltempo, modificata la viabilità a Piazza Campello per caduta rami - Tuttoggi

Conseguentemente sono stati presi provvedimenti anche per la viabilità comunque già fortemente ridotta per la presenza della neve in punti pericolosi.

E’ stato dunque chiuso il transito sia pedonale che con autovetture in direzione di via Aurelio Saffi e altrettanto verso il Giro della Rocca dove si trovano altre importanti piante che vanno verificate.

Nel corso del pomeriggio di oggi, 23 gennaio, si avranno ulteriori notizie circa l’eventuale chiusura delle scuole anche per la giornata di domani, 24 gennaio.

Altre cadute

Sempre questa mattina, i Vigili del fuoco di Spoleto si sono recati in loc. Madonna di Lugo a Spoleto per un albero caduto causa maltempo. Attualmente ci sono i doppi turni per tutti i distaccamenti per far fronte alle molte richieste d’intervento a causa della neve. Più tardi aggiornamenti sui numeri.