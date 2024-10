Maltempo, manutenzioni e rischi al percorso verde di Ponte Felcino

L’ultima ondata di maltempo ha creato notevoli disagi nella zona dei Ponti di Perugia, con allagamenti e alberi caduti.

In due giorni è caduta una quantità incredibile di pioggia, ma il vento e l’acqua caduta nei giorni precedenti aveva già creato problemi con gli alberi della zona.

In particolare a Ponte Felcino era caduto un albero lungo il percorso verde, molto frequentato. L’albero è finito a terra in seguito alle forti raffiche di vento e alla pioggia intensa che ha anticipato le ultime bombe d’acqua.

La pianta ostruiva quasi completamente il passaggio, rendendo difficoltoso o impossibile il transito per ciclisti e pedoni. Nonostante l’area sia molto frequentata da sportivi e famiglie, non sono stati segnalati incidenti legati alla caduta. Tuttavia, la situazione ha rappresentato un potenziale rischio, soprattutto in caso degli ulteriori peggioramenti delle condizioni meteo che erano previsti e che si sono verificati.

Le autorità locali sono state informate e le squadre si sono messe al lavoro per rimuovere gli alberi caduti, come poi avvenuto per diverse aree della città.

Il maltempo delle ultime settimane sta causando danni simili in varie parti del territorio, sollevando la questione della manutenzione e della prevenzione per evitare disagi futuri in zone naturali come quella di Ponte Felcino. E il modo repentino con cui si susseguono eventi climatici estremi richiede manutenzioni straordinarie e tempestività negli interventi di emergenza.

Riccardo Mancini